Trabalhadores da Saúde vão parar UPAs e Pronto Socorro de Rio Branco neste fim de ano. Colapso será total

Os sindicatos que representam os trabalhadores em saúde entraram em reunião de emergência, por volta de 12:30hs desta quarta-feira. os diretores discutem internamente a recomendação, que deve ser externada publicamente ainda nesta tarde, para que servidores administrativos, auxiliares, técnicos e enfermeiros paralisem suas atividades neste final de ano. O Huerb, maior unidade de urgência e emergência do Acre, teria atendimento diminuído em 70%.

O motivo da paralisação é o corte dos plantões extras referente a novembro. As verbas deveriam ser pagas nesta quinta-feira (28), junto com o salário de dezembro. O contracheque indica que apenas o “salário seco” será pago. “Está todo mundo revoltado. Não tem como remediar uma situação tão grave como esta. Nós iremos recomendar que parem. Ou o governo paga o que deve aos trabalhadores, ou o sistema entrará em colapso, infelizmente”, declarou o presidente do Sintesac, Adailton Cruz.

A sindicalista Rosa Nogueira, que representa enfermeiros, técnicos e auxiliares, emitiu apoio á indicação de parar a saúde. Ele reafirmou serem mentirosos os argumentos do governo, de que “a folha extrapolou a lei de responsabilidade fiscal”. O que mais irrita os funcionários é que o governo não preparou a categoria para esta “surpresa desagradável”. Além disso, não há comunicado oficial, seja do governador, seja do secretário Gemyl Júnior”, sobre o assunto.

Os sindicalistas estimam que até às 16 horas emitirão uma nota pública sobre o assunto. Nessa nota, o governo seria comunicado sobre a decisão de parar as unidades de saúde.