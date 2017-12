Sistema Operacional histórico da Apple será liberado de graça

Download será disponibilizado pelo Museu da História da Computação em 2018

O Histórico sistema operacional de Steve Jobs, que fez parte do computador Apple Lisa, ficará disponível gratuitamente em 2018. O download do software desenvolvido na década de 1980 será disponibilizado pelo Museu da História da Computação.

De acordo com o site ‘Techtudo’, será possível baixar todos os programas originais pré-embarcados a partir do código-fonte aberto do sistema. Vale lembrar que o este sistema foi o precursor do OS X, que acabou virando o macOS – hoje disponível em MacBooks e computadores da marca.