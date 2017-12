Sem avisar a ninguém, Governo do Acre corta plantões extras da saúde e gera revolta nos hospitais

A Secretaria de Estado de Administração e Gestão Pública (SGA) não pagará neste ano os plantões extras dos trabalhadores da Saúde, referente ao mês de novembro. A notícia causa revolta e muita indignação dos servidores, na manhã desta quarta-feira (27), quando os contra-cheques ficaram disponíveis para acesso. Os plantões de dezembro deverão ser pagos numa data ainda não informada. Isso significa que o Governo já vai pra 60 dias de atrasos com esses servidores.

O Governo do Estado não fez nenhum comunicado sobre a retirada das verbas, que significam, na maioria dos casos, 70% do salário dos trabalhadores. O pagamento – sem os plantões – está previsto para esta quinta-feira, feriado estadual (Aniversário de Rio Branco), e há previsão de superlotação nos caixas eletrônicos. Poderá faltar dinheiro nos terminais.

O diretor do Pronto Socorro, Fabrício Lemos, havia dado garantias de que os plantões extras seriam pagos. A secretária Sawana Carvalho (SGA) teria circulado a informação, internamente, dando conta de que uma folha suplementar seria rodada para pagar esses benefícios somente no dia 10 de janeiro de 2018. Os trabalhadores desconfiaram que havia algo errado já no dia 20 deste mês, quando o contra-cheque de dezembro deveria ser disponibilizado juntamente com o décimo-terceiro.

“Tá todo mundo P..da vida. Não respeitam mais a gente. Isso é uma vergonha. Governo pilantra, que explora a nossa mão-de-obra e retiram os nosso direitos sem ao menos avisar”, reagiu uma enfermeira que trabalha no Huerb.

Técnicos e enfermeiros têm dieito a 15 plantões extras, referentes a 45 horas trabalhadas. Todos os trabalhadores do Pronto-Socorro fazem extras, para fechar as escalas e não prejudicar o atendimento, pois o número de servidores sempre foi deficitário. Um agente administrativo que cumpriu todos dez plantões do mês teria direito a R$ 900,00 mais sobre a remuneração. Médicos também foram prejudicados. Os plantões são mais altos para os trabalhadores da UTI.

O Setor de Plantão da Secretaria de Saúde não atende o telefone para prestar esclarecimentos (3215-2768). O secretário Gemyl Júnior não atende telefonema de quem não está na agenda dele. O assessor de Imprensa da Sesacre, jornalista Leônidas Badaró, prometeu enviar nota à redação de acjornal.com.

Estamos no aguardo