Professor luta com sucuri de quase 4 metros ao tentar defender seus animais no galinheiro

Uma sucuri medindo 3,40 m foi encontrada na manhã desta quarta-feira (27) em uma chácara localizada na estrada Mário Lobão, em Sena Madureira.

O professor de capoeira, Raílton da Silva Brãna, 33 anos, o Porreta, percebeu que suas galinhas estavam muito assustadas, fazendo grande barulho e resolveu ir até o galinheiro. Chegando ao local se deparou com a cobra, que ao perceber sua presença se enrolou em um pedaço de pau que estava dentro do açude.

“Quando ela percebeu minha presença acabou se enroscando na malhadeira, e depois se enrolou em um pedaço de pau que estava dentro da água. Ela ia comer as minhas galinhas e meus patos, caso eu não tivesse chegado”, conta o professor.

Ao tentar segurar a sucuri, ela se enroscou em um de seus braços. “Foi difícil soltar ela do meu braço, mas consegui”, conta Porreta.

Sobre sucuri

A sucuri divide com a Piton Reticulada (Python reticulatus), o título de maior serpente do mundo, alcançando incríveis 9 metros de comprimento, muito embora seus indivíduos adultos, em média, alcancem em torno de 6 metros. Uma Anaconda pode viver com tranquilidade por até 30 anos. As fêmeas são maiores que os machos, atingindo a maturidade sexual por volta dos seis anos de idade. Há muitas narrativas sobre ataques destas serpentes a seres humanos; no entanto, na sua maioria, os casos são fictícios, principalmente no que diz respeito ao tamanho real do animal. Muitos admitem terem sido atacados por espécies com mais de 10 metros. De fato, a maior sucuri de que se tem registro por fonte confiável media 11 metros e 65 centímetros e foi encontrada pelo marechal Cândido Rondon, no início do século XX. (Wikipédia)