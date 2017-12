POSSE HOMOAFETIVA: Mulher mata namorada por ciúmes

Uma mulher foi morta pela namorada na tarde desta terça-feira (26), dentro de um lava-rápido, no Centro de Jarinu (SP).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, Janaina da Silva, de 25 anos, sofreu uma facada no peito e outra no pescoço durante uma discussão por ciúmes no local onde trabalhava. Após o crime, a agressora Patrícia Pereira Rodrigues, de 44 anos, fugiu do local

Policiais militares e civis procuram a suspeita na região da rua Hermínio Contesini. O caso foi registrado na delegacia e a família da vítima deu detalhes sobre o relacionamento das duas mulheres à investigação.