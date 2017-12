Polícia entrega bicicletas, que estavam apreendidas em delegacia, para famílias carentes no AC

Em uma parceria com a Prefeitura de Rio Branco, a Polícia Civil entregou 10 bicicletas que estavam apreendidas na 2ª Regional para famílias carentes na Cidade do Povo. A ideia, segundo o delegado Getúlio Teixeira, é que os objetos sejam reaproveitados e não se destruam nas unidades da capital.

Além disso, outras dezenas de bicicletas já em desuso foram doadas para o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC). O delegado diz que a intenção é fazer com que essas ações fiquem cada vez mais recorrentes.

“A delegacia vai acumulando esses objetos apreendidos e que não aparece o proprietário e com um tempo vai se deteriorando. Tivemos a iniciativa de pedir autorização judicial para que pudessem ser doados. As bicicletas que estavam em pior estado de conservação nós doamos para a oficina do Iapen que fabrica cadeira de rodas, foram doadas dezenas de bicicletas”, conta.