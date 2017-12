Polícia Civil elucida homicídio em Epitaciolândia e prende dois acusados

A Polícia Civil no município de Brasileia, distante 230 km da capital, prendeu na tarde desta

quarta-feira, 27, Joebson Aliton Araújo de Amorim e Luiz Teixeira dos Santos Junior, ambos

acusados pelo crime de homicídio.

A prisão dos investigados foi no município de Brasileia. Ambos já possuem passagem pela

policia pelo crime de trafico de droga. Luiz Teixeira dos Santos Junior foi preso em posse de

uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9mm, utilizada no homicídio e Joebson Aliton Araújo de

Amorim é proprietário do veiculo usado no cometimento do crime.

Os investigados são os principais suspeitos de cometer homicídio de um empresário de

Epitaciolândia, precisamente da Av. Internacional, onde funcionava um restaurante no último

dia 23. A vítima, Tony Gomez Leverenz, de 45 anos e nacionalidade boliviana.

A policia segue com as investigações no sentido de prender um terceiro envolvido que

também teria participado do homicídio. Trata-se de Anderson dos Santos (foragido) que possui

mandado de prisão em aberto.

A motivação

A investigação apontou que o crime foi encomendado por uma pessoa de nacionalidade

estrangeira que foi motivado por divida na compra de castanha.

“Debruçamos-nos em investigação e conseguimos identificar os executores do crime e prendê-

los. As investigações seguem no sentido de identificar e prender um terceiro envolvido no

crime”, destacou o delegado que preside o inquérito, Karlesso Nespoli.

Ambos foram conduzidos ao presidio e colocados à disposição da justiça.

