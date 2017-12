PF-AC é acionada por IML para ajudar a identificar cadáver de possível imigrante

A Polícia Federal do Acre foi acionada pelo Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para ajudar a identificar o cadáver de um possível imigrante que está na unidade. A direção do IML informou que o corpo estava no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e foi levado para o órgão na sexta-feira (22).