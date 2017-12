Obra inacabada vira “pocilga” em posto fiscal e caminhoneiros soltam o verbo

Onde havia a promessa de asfaltamento definitivo agora há lama e aborrecimentos generalizados. A obra inacabada fica na BR 317, mais precisamente na rotatória do Posto Fiscal Pica Pau, onde trabalham servidores da Sefaz e do Idaf. Há três partes da rodovia sem asfalto, onde já se formaram grandes atoleiros, ameaçando o tráfego. O solo apresenta afundamentos que não são reparados desde que a obra foi abandonada pelo Deracre. Condutores de veículos dizem que pode haver interrupção total naquele trecho, dificultando o acesso ao município de Boca do Acre neste inverno. Um grande buraco também vem se formando na entrada do posto fiscal, onde provavelmente haverá desvio de rota impedindo os veículos de passar pela fiscalização. A reportagem de acjornal.com esteve no local. Os caminhoneiros pedem providências do estado. “vergonha petista”, disse o motorista Hermes santana.

