No Acre, governo sanciona lei que cria política para a população em situação de rua

Uma lei que cria ‘Política para a População em Situação de Rua do Estado’ foi sancionada pelo Governo do Acre, na quinta-feira (21). A lei prevê a criação de políticas públicas que possam estruturar uma rede de proteção à população que utiliza os espaços públicos como o de convívio temporário ou permanente. A lei entrou em vigor a partir da data da publicação.

A lei prevê também melhorias no atendimento em espaços públicos, além do respeito às condições sociais e diferenças de origem, gênero, orientação sexual e religiosa, incluindo pessoas com deficiência. O texto aponta ainda a erradicação de atos violentos, de cunho preconceituoso, ou que estimulem a discriminação.