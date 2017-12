Mais de 2 mil inscrições para os colégios militares são feitas no primeiro dia em Rio Branco

Colégio deve atender 1.160 alunos e seleção vai ocorrer por meio de sorteio no dia 2 de janeiro de 2018. Aulas iniciam em março.

Mais de 2 mil inscrições foram feitas para os Colégios Militares ‘Tiradentes’, no bairro Calafate, e ‘Dom Pedro II’, no Residencial Rosalinda, em Rio Branco. No total, são 1.160 vagas disponíveis para as duas escolas, coordenadas pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Educação e Esportes do Estado (SEE).

As inscrições podem ser feitas até quinta-feira (28) no Centro de Referência e Inovações para Educação (Crie), Secretaria Estadual de Educação, Escola Henrique Lima, no bairro Calafate, e na Escola Paulo Freire, no Belo Jardim. As aulas devem iniciar em março.

O major Agleyson Alexandrino Correia, coordenador da Escola Tiradentes, administrada pela Polícia Militar, disse que o número de inscrições superou as expectativas e deve chegar a 5 mil.

“No primeiro dia já foram registradas mais 2 mil inscrições superando as nossas expectativas. A comunidade está depositando confiança na gente e vamos garantir que tudo seja feito da melhor forma”, explica.

Major Agleyson Alexandrino Correia, coordenador da Escola Tiradentes, diz que já foram feitas muitas inscrições (Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre)

A seleção das vagas para o ensino fundamenta II, do 6º ao 9º ano, vai ocorrer por meio de sorteio público no dia 2 de janeiro de 2018. Cerca de 50% das vagas vão ser destinadas a dependentes de militares e outros 50% para a comunidade em geral.

No total, são 580 vagas para o Colégio Militar Tiradentes, no bairro Calafate, e outras 580 para o Colégio Dom Pedro II, no Residencial Rosalinda. As escolas também devem abrir vagas para o Ensino Médio após o início do ano letivo.

Para fazer inscrição, o responsável pelo candidato deve preencher uma ficha e entregar cópia da certidão de nascimento ou da carteira de identidade do candidato em um dos postos. No momento da entrega, os documentos originais também devem ser apresentados.

“É importante lembrar que só inscrição não garante a vaga, porque ainda vai ter o sorteio. Os pais devem comparecer nos locais de inscrições com a documentação da aluno. É importante a participação das pessoas no dia do sorteio para que possam acompanhar os sorteios e ver que vai ser feito tudo de forma transparente”, finaliza o major.