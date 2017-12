Linha com cerol põe em risco mototaxistas de Cruzeiro do Sul e sindicato faz apelo: ‘perigo constante’

Mototaxista passava por rua quando foi surpreendido pela linha com cerol. ‘Por pouco não me cortei, ou perdi o equilíbrio’, reclamou.

As férias escolares chegaram e por onde se anda em Cruzeiro do Sul é fácil encontrar crianças e adolescentes soltando pipas. Mas, o que era para ser uma brincadeira saudável, acaba colocando em risco pedestres e, principalmente, motociclistas, por causa do cerol – mistura de vidro com cola – usado na linha.

O mototaxista João Paulo Vieira Santos, de 22 anos, foi uma das vítimas da linha cortante. Ele passava pelas proximidades da escola Dom Henrique Ruth quando quase foi derrubado pela linha.

“Tinha dois garotos soltando pipa. Um deles puxou a linha que passou por cima da antena e pegou em meu capacete. Por pouco não me cortei, ou perdi o equilíbrio. Acho que os pais deveriam orientar seus filhos a aproveitarem as férias com outras brincadeiras”, apela.

O presidente do sindicato da categoria Antônio Francisvaldo também cobrou conscientização.

“Todo ano temos problemas com essa questão da linha com cerol e ninguém faz nada. Nossa categoria é exposta a acidentes. Trabalhamos o dia todo nas ruas e por onde passamos nos deparamos com situações de perigo constante”, reclama.

O subcomandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, major Mario Jorge lembra que o uso de cerol é proibido por lei. “Existe uma legislação municipal que proíbe o uso de linha com cerol, que é considerada uma arma, vai contra a saúde das pessoas e tem risco com relação a rede elétrica. Aqui já tivemos caso de óbito devido ao uso de cerol. É uma prática que deve ser abolida pela sociedade”, diz.

Um trabalho educativo está sendo desenvolvido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul para conscientizar as pessoas quanto ao risco do uso do cerol.