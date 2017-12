“Ladrões da G7 e da Emurb estão soltos enquanto dois opositores do PT apodrecem na cadeia”, questiona dirigente

O dirigente partidário Paulo Ximenes, conhecida figura da oposição ao PT no Acre, disse agora há pouco ao Blog do Evandro Cordeiro que não entende por qual razão os acusados de roubar a Emurb e os empresários do G7 quase nem dormiram na cadeia, enquanto dois conhecidos adversários do PT começam a apodrecer atrás das grades, os ex-prefeitos de Brasíleia e Plácido de Castro, Aldemir Lopes e Ronem Firmino, respectivamente. “Mesmo a acusação contra eles sendo bem menos complicada do que contra o pessoal da Emurb e do G7, eles continuam pagando um preço alto”, questionou Ximenes.

