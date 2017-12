Jovem é morto a tiros em bairro de Rio Branco: ‘não sei o que pode ter motivado o crime’, diz pai

Walison Thomás Nunes Leite, de 23 anos, foi morto na tarde desta quarta-feira (27) no bairro Canaã, em Rio Branco. De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), o jovem foi morto com três tiros e não há informação de como aconteceu, pois quando a polícia chegou ao local, ninguém quis falar sobre o caso.