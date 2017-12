Jogar ‘Super Mario’ ajuda a prevenir a demência, revela estudo

Vantagem dos videojogos 3D estaria no incentivo à criação de mapas cognitivos ou imagens mentais exploradas pelo jogador na região do hipocampo

Uma notícia que vai agradar os fãs dos games: jogos tridimensionais, como o “Super Mario”, podem ajudar na prevenção da demência. Parece brincadeira de quem deseja ficar mais horas em frente à telinha, mas a informação tem o aval de professores de Psicologia da Université de Montréal, no Canadá, que comandaram uma pesquisa com 33 voluntários, com idades entre 55 e 75 anos.

Conforme explica o site Olhar Digital, os voluntários do estudo foram divididos em três grupos, de forma aleatória. Ao longo de seis meses, o grupo 1 teve de jogar “Super Mario 64” durante meia hora, cinco dias por semana. O grupo 2 teve aulas de piano no mesmo espaço de tempo, enquanto o grupo 3 não desenvolvia qualquer atividade específica.

O resultado relatado inicialmente pelo Tech Times mostra que nos voluntários do grupo 1, que jogaram videogame ao longo do período de experimento, registrou-se um aumento do volume da massa cinzenta na região do hipocampo. Esta é uma área do cérebro conhecida por sua relação com as emoções e com a memória de longo prazo, cuja diminuição está associada a transtornos mentais progressivos, a exemplo da demência e do Mal de Alzheimer.

A vantagem dos videojogos 3D, segundo os pesquisadores, estaria no incentivo à criação de mapas cognitivos ou imagens mentais exploradas pelo jogador na região do hipocampo. Os benefícios são ainda maiores em jogos que apresentam quebra-cabeças ou genêro lógico que desafiam a região, provocando o seu crescimento.

Outro dado revelado pelo estudo é que o aumento da massa cinzenta entre o grupo que jogava videogame foi observado não apenas no hipocampo, como também no cerebelo – o que contribui para uma melhor memória de curto prazo. O segundo grupo, dedicado a tocar piano, também foi beneficiado com a atividade, através do aumento da massa cinzenta na área dorsolateral do lobo frontal. Já os voluntários do terceiro grupo, que não fizeram nada no período estipulado pelo experimento, tiveram uma diminuição da massa cinzenta.