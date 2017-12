INCONFORMADO: Ex-marido espanca mulher em residência e vai preso

Em Rondônia

As agressões aconteceram no início da madrugada desta quarta-feira (27), em uma residência, localizada no bairro Floresta, zona Sul de Porto Velho. Carlos Eduardo S., 39, foi preso após espancar a ex-mulher de 33 anos.

Conforme a polícia, o suspeito chegou a residência muito agressivo, inconformado com o fim do relacionamento e passou a discutir com a vítima. Em dado momento, ele partiu para cima dela com socos e pontapés. A mulher sofreu várias lesões pelo corpo, mas conseguiu correr e acionar a PM.

O suspeito foi localizado e preso. Ele passou nome falso para a polícia e somente foi descoberto na delegacia, todavia, não possui mandado de prisão na identificação verdadeira. A vítima relatou ainda que antes do Natal o ex-marido havia ido na casa dela e destruído diversos objetos.