“Há 95% de possibilidade de cheia com grandes proporções em 2018”, prevê Davi Friale

Em Rio Branco, já choveu, neste mês de dezembro, até esta terça-feira – 26/12/2017 -, 40% acima da média climatológica para o mês. O volume de chuvas, na capital acreana, em dezembro de 2017, já passa de 350mm, sendo que a média é de 263,5mm, informa o pesquisador meteorológico Davi Friale.

“Ocorreram chuvas fortes e volumosas em toda a bacia hidrográfica do rio Acre, acima da capital, inclusive, nos rios Xapuri e Rola. Em vários pontos, o acumulado superou 70mm, em poucas horas”.

Segundo Friale, o rio subiu quatro metros nas últimas 48 horas em Rio Branco e chegou, nesta quarta-feira, 27, aos 11, 50 m, a dois da cota de alerta. A tendência é de que o nível do rio continue subindo até o dia 03 de janeiro na capital, prevê.

Há possibilidade de uma cheia de grandes proporções durante o inverno amazônico no início de 2018, informa. “O grande volume de chuvas é consequência das temperaturas acima da média das águas do Oceano Atlântico Norte e a entrada de frentes frias que estão penetrando com frequência provocando a formação de nuvens carregadas no sul Amazônia Ocidental”, explica.

Até esta terça-feira, o nível do rio Acre aumentou 4m em Assis Brasil, passando de 2,6m para 6,6m.

Na cidade de Xapuri, a cota do rio Acre subiu, nas últimas horas, de 4,5m para 6,0m, e continua subindo rapidamente.