Em menos de 24 horas, Rio Acre registra aumento de quase 3 metros se se aproxima da cota de alerta

“Em 72 horas choveu mais de 50% do volume de chuva esperado para o mês inteiro”, diz chefe da Defesa Civil

De 8,22 metros para 11,14: esse foi o salto registrado nos índices pluviométricos do Rio Acre de terça-feira (26) para quarta-feira (27). De acordo com informações da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil no Acre, as fortes chuvas fizeram com que, em todo o estado, os índices dos rios registrassem aumento.

Os índices preocupam ainda mais se considerados dados de dias anteriores: a Defesa Civil havia divulgado que, na segunda-feira (25), o rio registrava 7,82 metros. Para falar sobre os índices pluviométricos, a reportagem da ContilNet Notícias conversou com o chefe da Defesa Civil, Cel. George Santos.

Para ele, não há, nesse momento, com o que se preocupar, já que os índices aumentaram após um premeditado período de chuvas e, levando em consideração os índices de anos anteriores, tudo está dentro do normal.

“Essa elevação é esperada para a data, já que entre setembro e abril é o período de chuvas na nossa região. Então o nível é alto, mas é normal; registramos muita chuva nos últimos três dias. Em 72 horas foi registrado mais de 50% do volume de chuva esperado para o mês inteiro”.

Apesar da subida súbita, para se ter uma ideia, o rio já registrou esse nível no mesmo período em anos passados. “Em 2009, nesta mesma data, o Rio Acre registrou mais de 12 metros, então pode-se dizer que historicamente essa elevação pode sim acontecer. Além do Rio Acre, o Riozinho do Rola – que é o principal afluente do Rio Acre – apresentou elevação registrando 8,87 metros. A previsão para os próximos dias é de mais chuva”.

La Niña

A reportagem da ContilNet já falou sobre o fenômeno que pode alterar o ritmo de chuvas na região amazônica (clique aqui e leia a reportagem completa). No Acre e em parte da Região Norte, a estação terá influência do fenômeno La Niña, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o instituto, o verão, que é caracterizado por altas temperaturas, pode registrar chuva mais contínua nas regiões Centro-Oeste e Sudeste; chuva acima do normal nas regiões Norte e Nordeste e irregularidade na distribuição da chuva na Região Sul.

De acordo com as previsões, o Acre pode registrar mais chuva nos próximos dias.