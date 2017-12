DEGOLADA: Motociclista morre em acidente com carreta

Em Rondônia

Informações ainda extraoficiais dão conta que por volta das 9 horas da manhã desta quarta-feira (27), a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada a comparecer na Avenida Canaã, esquina com a 11ª Rua do Setor 01, onde havia acontecido um acidente entre uma carreta e uma moto.

Chegando ao local, os socorristas constataram que uma das rodas da carreta teria atingido a cabeça da mulher que foi degolada e morreu na hora. A vítima foi identificada como sendo Shirlei Alves Rodrigues da Silva, 39.

A Polícia Militar isolou o local e acionou a Polícia Técnico-Científica (Politec), para a realização da perícia.