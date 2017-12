Com superlotação em leitos da UTI e UCI neonatal, maternidade encaminha grávidas para Santa Juliana no AC

Vagas são rotativas e todos os leitos estavam ocupados pela manhã, diz direção. Todos os pacientes foram atendidos, segundo a Saúde.

Um informativo interno da Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, vazou e acabou gerando uma polêmica nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (27). O aviso informava que a unidade não disponibilizava mais vagas nas unidades de tratamento intensivo (UTI) e cuidados intensivos (UCI) neonatal.

No informativo, os médicos da UTI e UCI neonatal informavam que os leitos estavam lotados e sem vagas. “Tornando-se inviável aceitar pacientes que necessitem de internação na UTI ou UCI neonatal ou que necessitem de ventilação mecânica (não estamos dispondo de ventiladores pela lotação)”, destacava.

A diretora da maternidade, Serlene Gonçalves, confirmou que logo pela manhã os leitos estavam superlotados, mas que logo a situação foi controlada usando as vagas que o Estado tem no Hospital Santa Juliana.

Segundo ela, são 10 vagas na UTI neonatal e mais 10 na UCI e a unidade estavam com 22 pacientes, o que ocasionou a superlotação, que já está resolvida. Cerca de três grávidas, que teriam bebês prematuros, foram levadas para o Santa Juliana.

“Este aviso é interno e alguém por infelicidade tirou a foto e postou. A gente estava superlotado, mas usamos nossa cota no Santa Juliana e agora já regulou os prematuros, porque estamos com um índice alto de prematuros. O que acontece é que o plantonista da UTI faz um aviso e circula para todos os funcionários do centro cirurgico e regulação para informar que no momento não está recebendo, porque quando chegar, já regula para o Santa Juliana. Esse é o procedimento, foi liberado umas três vagas, porque as vagas são rotativas”, explica a diretora.

Ela diz ainda que as vagas também são usadas para bebês que precisam passar por algum procedimento cirurgico. Porém, segundo ela, usada as reservas do hospital de apoio, a situação é resolvida e todos os pacientes são atendidos.

“Nós estávamos com 22 pacientes e estamos reduzindo. Temos 10 leitos na UTI, 10 de UCI e ainda tem alguns leitos de reserva. Não deixamos de atender nenhum paciente”, garante.

Serlene explicou ainda que esse tipo de informativo é comum dentro do hospital e que apenas orienta para que a equipe já encaminhe a grávida para o Santa Juliana. Ela diz ainda que, no decorrer do dia, outras vagas são liberadas porque alguns bebês recebem alta.

Informativo circulou nas redes sociais nesta quarta-feira (27) (Foto: Arquivo pessoal )