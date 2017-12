Com oito aumentos em dois meses, acreanos reclamam do alto preço da gasolina

Preço médio no Acre é de R$ 4,70; alguns postos da Capital já comercializam o litro a quase R$ 5

Segundo o último levantamento de preço registrado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor médio da gasolina no Brasil chegou a R$ 4,089 – contra R$ 4,053 do último registro.

Esta é a oitava alta semanal consecutiva. No estado do Acre, o preço médio foi marcado em R$ 4,70 segundo a ANP, mas na prática o valor pago pelos acreanos nos postos é de R$4,77. O aumento deste gasto vem deixando a população cada vez mais preocupada: em postos da Capital acreana, o litro do combustível pode chegar a quase R$ 5, e os consumidores acreanos estão sentindo o peso no bolso.

Manoel Rodrigues, de 77 anos, utilizava o transporte frequentemente, mas com o aumento da gasolina, as rotas e as atividades estão sendo reduzidas em sua residência. “Com este valor, não dá pra ficar rodando e utilizar o carro como em outros anos. A regulagem já começa no bolso e no planejamento das rotas, para que o combustível dure por mais tempo”, disse.

Joel Braga, de 25 anos, criticou duramente o atual preço de venda da gasolina: “Um absurdo! Se antes era possível encher o tanque até três vezes por mês, hoje isso é artigo de luxo. Transporte é essencial para mim e minha família, e estamos nos virando como podemos para não sair no prejuízo durante o mês”.