Centro de Valorização da Vida oferece apoio emocional por telefone a pessoas no Acre

Programa ajuda pessoas com depressão e outros problemas emocionais. No Acre, serviço funciona desde setembro deste ano.

Ajudar quem tem depressão ou outros problemas. Essa é a missão do Centro de Valorização da Vida (CVV) no Acre. O programa, que começou a funcionar em setembro deste ano no estado, oferta apoio emocional por meio de atendimentos feitos por telefone sob total sigilo e segurança.

Isa Cristina, voluntária no Centro de Valorização da Vida em Recife, Pernambuco, explica que os profissionais que oferecem atendimento são capacitados para ajudar as pessoas, principalmente as que pensam em suicídio. Segundo ela, os voluntários têm apenas um objetivo ao atender uma chamada.

Isa é acreana mas mora no Nordeste há um bom tempo. Ela voltou ao estado para divulgar as ações do CVV. “Estamos para ouvir desabafos, o que estiver incomodando. A gente não trabalha com conselhos e nem somos psicólogos. Estamos para ouvir, compreender, dar atenção e o que precisar.

A voluntária explica que todo tipo de problema aparece quando alguém solicita ajuda. Ela fala ainda que relacionamentos rompidos e solidão, por exemplo, são fatores que causam tristeza nas pessoas e muitas delas não conseguem lidar com o sentimento.