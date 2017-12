Carreta transportando madeira tomba na estrada de Sena; Motorista sobrevive

Apesar do susto, o motorista do veículo conseguiu sobreviver e não sofreu nenhum tipo de fratura

Mais um acidente foi registrado na BR-364, trecho que separa Sena Madureira de Rio Branco. Uma carreta carregada de madeira tombou nas proximidades do rio Antimary.

Até o presente momento ninguém sabe ao certo o que provocou o acidente já que no local não existem buracos. A hipótese mais provável é que o condutor tenha dormido ao volante, mas isso não foi comprovado ainda. Quem passou pelo local ficou impressionado com o que aconteceu.

Apesar do susto, o motorista do veículo conseguiu sobreviver e não sofreu nenhum tipo de fratura no corpo.