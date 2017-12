CAPOTAMENTO: Casal discutindo no trânsito resulta em grave acidente

Em Rondônia

O grave acidente com capotamento de um veículo Fiat 500 Cult Dual aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (27) na Avenida Pinheiro Machado com Rua Vanda Esteves, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, região Leste da capital.

De acordo com informações colhidas no local, o automóvel ocupado por um casal teria capotado após passar em um buraco e parou ao atingir o muro de um terreno baldio. Porém, testemunhas contaram ter visto o casal discutindo com o veículo em movimento minutos antes do acidente.

Devido ao capotamento, a mulher sofreu algumas lesões pelo corpo e teve de ser socorrida pelo Samu. O homem praticamente saiu ileso, tendo apenas pequenas escoriações.

Ele apresentava sinais de embriaguez, desacatou uma equipe de policiais militares da Companhia de Trânsito e recebeu voz de prisão.