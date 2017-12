Bope desarticula membros de organização criminosa e apreende duas armas de fogo em Rio Branco*

Após a realização de uma denúncia aos militares da unidade especializada, três pessoas foram presas e dois revólveres foram apreendidos nessa terça-feira, 27, no bairro Novo Horizonte. A ação operacional tinha por finalidade o cumprimento de um mandado de prisão de um agente que pertencia a um organização criminosa naquela localidade.

As armas, juntamente com os indivíduos, entre eles o do mandado de prisão, foram conduzidos para a Delegacia Central de Flagrantes de Rio Branco (Defla) onde serão tomadas as providências cabíveis ao caso.

De acordo com a guarnição, quando os militares cercaram a casa na tentativa de prender o indivíduo, visualizaram agentes em fundada suspeita. Após a voz de parada, para a realização da abordagem policial e posterior revista nos indivíduos em fundada suspeita, foi constatada as duas armas de fogo próximos a eles, ainda dentro da residência.