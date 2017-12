Bairro que o PT construiu como “modelo” está debaixo dagua

O bairro Rosa Linda, localizado no segundo distrito de Rio Branco e construído pelo PT como “modelo de gestão”, fixou debaixo dagua na primeira grande chuva do inverno. O prefeito Marcus Alexandre (PT), aperreado com denúncias na Justiça, nem tem tido tempo de tomar cafezinho naquela região da cidade. Os moradores estão uma araras com o poder público. Um deles o meu colega repórter Lelande

Segundo Lelande holanda me passou, o Residencial é administrado pela imobiliária Fortaleza que foi alvo de uma ação junto ao MP, cobrando a infraestrutura do loteamento e que foi isentada da obrigação motivo o prefeito bondoso juntamente com sua equipe, foi lá no MP e assumiu a responsabilidade de fazer todas as ruas do bairro e nunca fez.