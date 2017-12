Atacante faz gol contra, vira artilheiro do campeonato e levanta título de campeão estadual de futsal sub-17

Na decisão do campeonato estadual de futsal sub-17, realizada na noite da última terça feira (26), no ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco, um jogador se destacou.

O meia Cristian Souza , do Pista EC terminou a noite como artilheiro da competição, com 9 gols. Só na decisão ele marcou 4, na vitória do seu time por 5 x 4 sobre o Invictus. Mas um desses gols foi contra.

Porém nem esse “acidente de percurso” tirou o brilho da vitória a empolgação do jogador, que vibrou muito ao lado dos companheiros. O atleta, pelo excelente índice de aproveitamento na quadra já é observado por olheiros de grandes equipes do futsal nacional.

A partida encerrou oficialmente a temporada 2017 do futsal acreano.