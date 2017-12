Astrônomos asseguram existir 9 planetas com possíveis ETs

Possíveis moradores poderiam saber sobre a existência do nosso planeta e sobre nossa vida racional

Cientistas britânicos e alemães apresentaram uma lista de nove planetas cujos possíveis moradores poderiam saber sobre a existência do nosso planeta e sobre nossa vida racional.

“Quanto maior é o planeta, mais fortemente ele tapa a luz da estrela que ele gira em torno. Por outro lado, a sua posição também influencia em sua ‘visibilidade’: quanto mais perto está a estrela, mais visível o planeta se torna. Por isso, por mais paradoxal que pareça, a Terra e seus vizinhos são mais visíveis para extraterrestres do que planetas gigantes”, explica britânico Robert Wells, da Universidade Queen’s de Belfast.

A equipe de Robert Wells tentou resolver o paradoxo da fórmula ao abordar o problema da forma oposta: cientistas examinaram a possibilidade de nosso planeta e dos sinais de vida racional serem visíveis para nossos potenciais vizinhos.

Os resultados revelaram que a probabilidade de a Terra — ou qualquer outro planeta do nosso Sistema Solar — ser vista é de apenas 2,5%. Por isso, somente alguns habitantes de outros planetas poderiam analisar terráqueos usando aparelhos como Hubble e Kepler. No total, representantes de 65 mundos podem ver Mercúrio e nosso planeta pode ser observado somente de 9 mundos.

Estes nove planetas estão localizados em áreas, por exemplo, da estrela anã laranja HAT-P-11 (constelação de Cisne), do assim chamado “Júpiter quente” WASP-68b (constelação de Capricórnio), quatro planetas no sistema WASP-47 (constelação de Aquário), planeta em formação LkCa 15b na (constelação de Auriga), gigante gasoso perto da estrela 1RXS 1609 (constelação de Escorpião) e planeta WD 1145+017 (constelação de Virgem).

Ainda nos anos 60, Frank Drake elaborou uma fórmula para calcular quantas civilizações alienígenas existem. A fórmula apontou para muitas civilizações, no entanto, até hoje nenhuma foi encontrada. Com informações do Sputnik.