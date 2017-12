Após tentativa de fuga, armas são apreendidas dentro do presídio de Sena

As armas foram fabricadas pelos próprios detentos com pedaços de portas das celas

Em uma revista minuciosa realizada na tarde desta terça-feira, 26, Agentes penitenciários conseguiram apreender quatro armas brancas nas dependências do presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira.

As armas foram fabricadas pelos próprios detentos com pedaços de portas das celas e poderiam ser utilizadas para algum tipo de acerto de contas com grupos rivais.

De agora em diante, a direção da unidade tenta identificar os proprietários dos objetos ilícitos que serão punidos conforme determina a LEP (Lei de execuções Penais).

TENTATIVA DE FUGA

Na madrugada desta terça-feira uma tentativa de fuga foi registrada no presídio de Sena. Pelo menos 15 detentos da cela 6, Bloco 2, cavaram um buraco na parede de concreto e pretendiam escapar. A fuga em massa não deu certo porque os agentes penitenciários que estavam na muralha notaram a movimentação estranha e conseguiram dominar os apenados.

Na ocasião, foi apreendida uma ‘Tereza’ (espécie de corda) que os presidiários iriam usar para pular o muro de aproximadamente 8 metros de altura.