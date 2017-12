Após o Natal, policiais surpreendem irmãs que pediram material escolar em cartinha para o Papai Noel

O Natal já passou, mas a vontade de ajudar o próximo continua. Foi com esse espírito que policiais civis de Cruzeiro do Sul resolveram surpreender as irmãs Antônia Gleice, Beatriz e Heloise, de 9, 12 e 14 anos, que pediram material escolar em cartinha escrita ao Papai Noel dos Correios de Cruzeiro do Sul.

Beatriz Pinheiro da Silva, de 12 anos, disse que fará bom uso do material recebido. “Pedi o material escolar porque minha mãe só recebe o Bolsa família e não dá para comprar material para nós. Fiquei feliz em ser visitada pelos policiais. Quando eu crescer quero ser igual a eles. Fiquei muito satisfeita com o material que recebi deles e vou fazer bom uso em minha escola”, disse.

O delegado Lindomar Ventura acredita que essa é uma forma de incentivar as garotas a continuarem estudando . “O pedido das garotas me emocionou. Nas cartas, citam que querem estudar para ser policial. Pela descrição da carta, são meninas que mostram que têm objetivo. Lamento não poder ajudar mais pessoas. Acho que elas estão no caminho do bem. Se a gente não motivar quem está no caminho do bem, a sociedade não poderá ajudar essa nova geração que está chegando”, diz.