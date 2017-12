Após chuvas, igarapé transborda e atinge famílias no interior do Acre

Após as fortes chuvas que têm caído no Acre, o Igarapé Iquiri, em Senador Guiomard, transbordou. Famílias que moram na localidade foram atingidas e podem ser retiradas de suas casas. De acordo com o major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros, equipes da Defesa Civil Municipal foi enviada ao local para avaliar a situação e fazer o levantamento dos estragos.