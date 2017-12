Amigos fazem campanha para ajudar garoto de 4 anos com suspeita de leucemia rara no AC

Amigos do pequeno Tomás da Costa, de 4 anos, fazem uma campanha com o objetivo de arrecadar R$ 2 mil para que o garoto consiga fazer um exame na cidade de Rio Branco, para onde viajou com a mãe há cerca de dois meses.

A campanha foi encabeçada pela Liga Cruzeirense de Futsal (LCFS). O pai do garoto, Francisco da Costa, de 25 anos, está desempegado e disputa o Campeonato Cruzeirense de Futsal pela equipe do Floresta e pede ajuda para descobrir tipo de leucemia que acomete o filho.

“O médico deu diagnóstico de leucemia, que está causando vários problemas. Ele pediu um exame para diagnosticar o tipo da doença. Meu filho já está em Rio Branco pelo TFD [Tratamento Fora de Domicílio]. A médica pediu um exame que custa R$ 2 mil. Na semana passada, foi feito um exame que custou R$ 550 reais. A suspeita é que seja um tipo raro de leucemia. Fico satisfeito com a manifestação da ajuda dos colegas do futsal”, conta o pai.

Costa conta que o filho começou a sentir dores na cabeça e passou alguns dias internado no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Atualmente, ele está internado no Hospital da Criança acompanhado da mãe.