Aluna vai tomar água e diz ter encontrado carrapato e larvas em bebedouro de universidade pública do Acre

Ao G1 , a prefeitura do campus informou, por meio da assessoria de comunicação da universidade, que o bebedouro estava desativado há três dias e algum aluno deve ter colocado o garrafão de água nele. A prefeitura do campus afirmou ainda que o bebedouro foi retirado do bloco. A instituição disse ainda que está no período de recesso.

“Saí da aula e fui tomar água no bebedouro normalmente. Como estava conversando com uma amiga, coloquei a água direto no copo. Quando estava no final, olhei no fundo do copo e tinham uns dez tapurus [larvas] e até carrapato. Peguei o copo com a funcionária da lanchonete, tenho até vídeo dos tapurus no bebedouro. Acho que nunca foi limpo, colocam a água sem olhar”, afirmou.