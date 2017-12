Adolescente desaparecido volta para casa machucado e desorientado, diz pai

A família do estudante Lucas Willian já pode respirar mais tranquila. O adolescente voltou para casa no início da tarde desta quarta-feira, dia 27, pouco depois de ter a imagem divulgada no ac24horas. Ele havia saído para comprar pão na tarde de terça-feira, dia 26, e desde então havia desaparecido.

Segundo o pai de Lucas, Jefferson Santiago, Lucas voltou para casa debilitado, desorientado, e com ferimentos pelo corpo. O pai, contudo, diz que o filho não tinha envolvimento com álcool ou drogas, e que vai levar o filho para ser atendido por um médico e psicólogo.

“Graças a Deus ele voltou. Está com alguns ferimentos, meu desorientado. Ele não está normal. Não sabemos o que houve, se ele foi detido, ou como se machucou. Estou indo para lá, para leva-lo ao hospital, e vamos esclarecer depois o que aconteceu. Mas o importante é que ele já apareceu”, conta o pai.