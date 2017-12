Adolescente desaparece ao sair para comprar pão na capital; família está desesperada

A família do estudante Lucas Willian está desesperada com o desaparecimento dele, ocorrido na terça-feira, dia 26, por volta das 16h30, quando ele saiu para comprar pão em uma padaria próxima de casa e não mais retornou. Os familiares estão publicando a foto do rapaz nas redes sociais.

Segundo o pai de Lucas, Jefferson Santiago, o garoto não tinha envolvimento com drogas ou álcool, nem mantinha muitas amizades. É um rapaz tranquilo, e torcia pelo flamengo, e era com a camisa do time que ele estava vestindo quando desapareceu, além de uma bermuda vermelha.

“A gente está muito preocupado, porque ele não deu notícia, e saiu para ir à padaria aqui perto da chácara para comprar pão. Ele nunca sumiu e não tinha muitos amigos. Que a gente saiba, ele não usava drogas, nem tinha nada com bebida. Ele não teve briga com ninguém”, relata.

Quem tiver informações pode ligar para os seguintes números: 9 9964-0598, 9 9990 8960 ou 9 9991-6166, e falar com os familiares. Outra forma de denunciar o paradeiro de Lucas é ligando para a polícia, gratuitamente, no número 190.