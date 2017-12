170 armas de fogo já foram apreendidas somente neste ano em Sena Madureira

Esse número é bem maior do que as apreensões realizadas nos anos de 2015 e 2016

O 8° Batalhão da Polícia Militar de Sena Madureira divulgou na manhã desta terça-feira, 26, um balanço das principais ocorrências que se processaram ao longo do ano. Destaca-se o número de armas de fogo apreendidas somente pela PM. De acordo com o levantamento, até agora 170 armas de fogo já foram retiradas das mãos dos infratores.

Esse número é bem maior do que as apreensões realizadas nos anos de 2015 e 2016. “Mostra claramente que tivemos um ano atípico. Por outro lado, é a prova de que a Polícia Militar não para. Estamos trabalhando diuturnamente e nos esforçando ao máximo para coibir esse tipo de ilegalidade”, comentou o Major Casagrande, comandante da PM no município.

Entre as armas apreendidas estão: Pistolas, Rifles, espingardas, escopetas, garruchas e revólveres.

Com o advento das facções criminosas em Sena Madureira aumentou também a questão do porte ilegal de arma de fogo. Isso se dá por um motivo óbvio: Cada grupo quer se fortalecer para possíveis enfrentamentos.

24 mortes em 2017

Ainda de acordo com a PM, até agora foram registradas 24 mortes violentas em Sena Madureira, número superior ao verificado no mesmo período do ano passado. Além disso, 82 tentativas de homicídio foram contabilizadas pela Polícia.