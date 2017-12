Temer se reúne com Marun nesta terça-feira em Brasília

Encontro está marcado para as 15 horas, no Palácio do Planalto, e é o único compromisso do presidente hoje

Depois de passar o Natal com a família, em São Paulo (SP), o presidente Michel Temer retornou a Brasília, na noite dessa segunda-feira (25). Na tarde de hoje (26), vai se reunir com o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun.

De acordo com informações do portal G1, o encontro está marcado para as 15 horas, no Palácio do Planalto, e é o único compromisso do presidente.

Na próxima sexta-feira (26), Temer deve embarcar para a reserva Base Naval de Aratu, na Bahia, ou para a Restinga da Marambaia, no Rio, onde passará a virada de ano. Ambas as áreas são administradas pela Marinha do Brasil.

Na última semana, em conversa com jornalistas, ele disse que ainda não havia decidido o destino. Afirmou apenas que o réveillon da família seria “na praia”.