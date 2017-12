Site mostra a origem do seu sobrenome e diz onde ele é popular

Já parou para pensar quantas pessoas no mundo carregam o mesmo sobrenome que o seu? E de onde ele veio? Qual país no mundo em que ele é mais popular?

Utilizando dados coletados em vários países, o site Forebears indica onde estão os maiores agrupamentos de pessoas com os mesmos sobrenomes.

Basta digitar o seu sobrenome no campo “Enter a Surname”, ser direcionado para uma nova página e ver o número de pessoas que partilham do mesmo resultado.

Segundo o site, no Brasil os sobrenomes mais populares são Silva, com mais de cinco milhões de indivíduos, e Souza, com quase quatro milhões de pessoas.

Quer ver como o seu sobrenome se sai? Clique aqui para fazer o teste.

—

Fonte: HuffPost Brasil