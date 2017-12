Prefeitura de Rio Branco abre 290 vagas para a Educação; salários de até R$ 3 mil

A Prefeitura de Rio Branco abriu um novo Processo Seletivo para a contratação de diversos profissionais que deverão atuar na área de Educação. O certame terá prova objetiva e de títulos, para cargos de nível médio e superior, num total de 290 vagas oferecidas.

As provas objetivas devem acontecer no dia 28 de janeiro de 2018; já a de títulos, está prevista para o dia 28 de fevereiro. O certame terá validade de 10 meses, prorrogáveis por igual período. As inscrições seguem pelo site do www.ibade.org.br, até o dia 14 de janeiro. As taxas são de R$ 47,00 e R$ 55,00.

Os profissionais podem atuar nas zonas urbana ou rural da cidade, em jornadas de 25, 30 ou 40 horas semanais e salário que varia entre R$ 910 a R$ 3.064,32 por mês.

Os cargos ofertados são: Cuidador Social (42); Nutricionista (1); Professor de Educação Especial Libras (8); Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano (77); Professor de Educação Especial Mediador (81); Professor Educação Especial Atendimento Educacional Especializado – AEE (1); Professor da Educação Infantil – Pré Escola (77) e Professor de Educação Bilíngue (4) distribuídas nos níveis médio e superior de ensino.