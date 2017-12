Populares vão pagar até R$ 35/mês para prefeitura de Cruzeiro do Sul recolher lixo e limpar ruas

Em meio à crise financeira, é comum governos aprovarem novos impostos sobre serviços que serão efetivamente consumidos pela população. E não foi diferente em Cruzeiro do Sul, onde os populares vão pagar até R$ 35,00/mês para terem os serviços de coleta de lixo e limpeza de ruas executados pela prefeitura.

A nova proposta, feita pelo prefeito Ilderley Cordeiro (PMDB), obriga os moradores a pagarem por um serviço que antes era a obrigação do município. As taxas, portanto, vão variar entre R$25 a R$35 reais, e quem não fizer o pagamento vai ter o nome negativado.

O vereador Leandro Cândido, que votou contra a nova lei, comentou a polêmica. “Vai ser cobrada uma taxa, mas não foi consultada a população que vai pagar. Dizem que vai ser uma empresa terceirizada que vai fazer uso desse serviço. São R$ 2 milhões arrecadados para limpeza pública, nossa cidade está um caos”, reclamou.

Diferente do colega de parlamento, a vereadora Lucila Bruneta foi favorável ao projeto de lei, e o classificou como “inovador”. “Os trabalhos iniciam em janeiro, e as taxas só serão cobradas a partir de março, e termos um prazo para saber se vai dar certo”, comenta ao lembrar que haverá coleta seletiva no serviço.

Segundo a secretária municipal de Meio Ambiente, Rosa Sampaio, apenas está sendo cumprida a Lei de Resíduos Sólidos, instituída ainda em 2010 pelo governo federal. “Não estamos fazendo nada de novo, não estamos querendo prejudicar a população, pelo contrário, estamos querendo melhorar e inovar a coleta de lixo no município”, explicou.

Atualmente, 11 mil residências ou endereços estão cadastradas na prefeitura, e vai ser por esses imóveis que a cobrança vai começar. Os beneficiários do Bolsa Família, por exemplo, estão isentos de pagar pelas taxas.