Pesquisa aponta que 70% dos brasileiros não aprovam privatizações

Levantamento do Datafolha foi divulgado nesta terça-feira (26)

A cada dez brasileiros, sete são contrários à privatização de estatais, indica levantamento do Datafolha divulgado nesta terça-feira (26).

A postura contrária às privatizações predomina em quase todos os recortes da pesquisa, tais como região, sexo, escolaridade, preferência partidária e aprovação do presidente Michel Temer (PMDB).

As privatizações são aprovadas por apenas um segmento: aqueles com renda superior a dez salários mínimos por mês, com 55% de aprovação.

Entre os que recebem até dois salários mínimos por mês, a aceitação é de 13%.

Até mesmo eleitores do PSDB, um partido historicamente favorável ao processo de privatização, não concordam com o processo de venda das estatais. Neste segmento, 55% são contrários e 37%, favoráveis.

Já entre os eleitores de Lula (PT), o processo de privatização é rejeitado por 80%.

Petrobras e Eletrobras

Uma possível venda da estatal de petróleo do Brasil também foi abordada pela pesquisa do Datafolha. 70% da população é contra a privatização da Petrobras enquanto 21% é favorável.

A pesquisa ouviu 2.765 pessoas e tem margem de erro de dois pontos percentuais.

O tema da venda das estatais deve ser um dos assuntos das eleições presidenciais e do ano de 2018. O Governo de Temer pretende privatizar a Eletrobras. (Sputnik)