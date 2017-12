Pais fazem fila na sede do CRIE no primeiro dia de inscrição para os colégios militares do Acre

O primeiro dia de inscrição, nesta terça-feira, 26, nos colégios militares do Acre foi bastante movimentado na sede do Centro de Referência de Inovações Institucionais (CRIE).

Houve fila de pais à procura de matrículas para seus filhos. E a enorme procura logo no primeiro dia se justifica. É que as inscrições vão até a próxima quinta-feira, 28.

Os interessados devem levar a ficha de inscrição, disponível no edital divulgado através do Diário Oficial do Estado (DOE), registro de nascimento da criança ou RG do candidato e do responsável oficial.

Alem do CRIE, a Secretaria de Educação informou que estão sendo feitas também inscrições nos colégios, Henrique Lima, localizado no Calafate; na escola Paulo Freire, no Segundo Distrito de Rio Branco e também na própria sede da Secretaria de Educação na Ladeira do Bola Preta, Sobral.

Os colégios militares do Acre serão inaugurados em março de 2018. Serão disponibilizadas 1100 vagas divididas entre a escola Dom Pedro (II), administrada pelo Corpo de Bombeiros e Tiradentes, administrada pela Polícia Militar.

Vale lembrar que 50% das vagas serão destinadas a dependentes de militares e os outros 50% serão destinados à população. Após o processo de inscrição, serão realizados sorteios para a escolha final dos estudantes inscritos.