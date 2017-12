Motorista morre afogado após cair com trator em rio na área rural – VÍDEO

Em Rondônia

O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 26 de dezembro, na Capa 148, Linha 130, na ponte do rio Melgaço, área rural de Vilhena, rumo a Farinheira.

De acordo com o apurado, um motorista de um trator estava juntamente com um amigo, quando o motorista foi passar pela ponte e acabou perdendo o controle da direção e caindo dentro do rio.

O amigo do motorista conseguiu sair do trator, apresentando apenas um corte superficial na cabeça e pediu ajuda para populares, os quais solicitaram a presença da Polícia Militar de Trânsito e do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros realizaram os primeiros socorros ao carona.

Bombeiros militares rapidamente chegaram ao local e com a ajuda de um caminhão muck da Eletrobrás ergueram o trator, mas não haviam localizado o motorista.

As buscas continuaram pelo rio e após 30 minutos, obtiveram êxito em localizar o corpo do motorista preso em meios a pedaços de galhos das árvores, no fundo do rio. O motorista apresentava traumatismo craniano e morreu afogado.

A equipe da Polícia Técnico-Científica (Politec) realiza perícia no local e deverá liberar o cadáver a funerária de plantão.