Morador joga tarrafa em buraco alagado e ironiza prefeitura no interior do Acre

Usando uma tarrafa, um morador de Senador Guiomard (Quinari), cidade distante 25 km de Rio Branco, protestou de forma bem humorada e criativa, contra a falta de infraestrutura em uma rua no centro da cidade.

Em um vídeo postado em uma rede social, Jordan Araújo, autor do vídeo, mostra um homem jogando uma tarrafa em um buraco inundado na Rua Costa e Silva, esquina com a Avenida Castelo Branco, principal via da cidade.

O morador narra o vídeo, diz o local do buraco e o homem que aparece na imagem entra na onda da provocação.

¨ Eita, que tarrafeada bonita. Vejam ai esse buraco alagado¨, diz o internauta.

Senador Guiomard é administrada pelo dentista André Maia, do PSD, que na semana passada tentou aumentar a taxa de coleta de lixo, mas a proposta foi barrada por vereadores do oposição em uma sessão extraordinária na Câmara.

O assessor de imprensa da prefeita, Zezinho Avelino, disse que o local mostrado no vídeo inundou devido a forte chuva que atingiu a cidade na noite de ontem. Segundo ele, a prefeitura vai executar um serviço de drenagem e tapa buraco na rua.