Jovem é morto a facadas durante comemoração de Natal no interior do Acre

As festas de comemoração de Natal não acabaram bem em uma residência da cidade de Acrelândia, interior do Acre. O jovem Antônio Francisco Matias dos Santos, de 28 anos, foi morto a facadas por um conhecido na tarde de segunda-feira (25). Após o crime, o suspeito fugiu e foi preso escondido dentro da casa de uma tia dele horas depois.

A Polícia Militar do Acre (PM-AC) informou, no boletim de ocorrência, que Santos se desentendeu com um dos participantes da festa e acabou sendo esfaqueado. A polícia não informou a motivação do crime.