ITERACRE entrega 600 títulos para moradores de Rio Branco

Moradores de dez bairros da capital do Acre, recebem nesta quarta-feira (27), os títulos definitivos de propriedade, ofertados gratuitamente pelo Governo do Estado por meio do Instituto de Terras do Acre, o ITERACRE.

A solenidade acontece a partir das 8 horas, na sede do Instituto, Avenida Nações Unidas, bairro Estação Experimental.

O diretor do Iteracre, Nil Figueredo, disse que esta etapa contempla moradores de áreas que esperavam por muito tempo pela regularização urbana da local onde moram.

A titularização definitiva de lotes urbanos é um programa modelo do estado, copiado por outros governadores do país.

A equipe comandada por Nil Figueredo vem atuando em todas as regiões do estado e ao longo de 2017, contemplou moradores das vinte e duas cidades do Acre.