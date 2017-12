Internauta grava vídeo de ônibus caído em buraco em avenida de Senador Guiomard

Um ônibus caiu em um buraco na avenida Brasil, bairro Chico Paulo, em Senador Guiomard, conforme mostra um vídeo enviado por um internauta ao ac24horas nesta terça-feira, 26.

O trecho apresentou um processo de erosão após a chuva, o que compromete o tráfego pelo local.

Em nota, a prefeitura de Senador Guiomard informou que “o trecho em questão foi pavimentado pelo Ruas do Povo, do Governo do Acre, e ainda não foi repassado ao Município”.

“Diante do exposto, dentro das condições financeiras do município, a Prefeitura buscará a ajuda do Governo do Acre para resolver a demanda”, diz a nota.