Homem se joga em rio para escapar de bando, é atingido a tiros e depois foge do hospital no interior do Acre

Um homem de 37 anos foi atingido por três tiros ao tentar fugir de um bando que estava ameaçando ele. O caso ocorreu na noite do domingo (24), no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul. Para escapar, a vítima acabou se jogando no Rio Juruá mas, mesmo assim, foi atingido na perna, braço esquerdo e de forma superficial na testa.

No Boletim de Ocorrência, consta que a vítima estava sendo seguida pelos homens que teriam ido na casa dela e a levado para uma embarcação no rio com a intenção de ir até o bairro da Lagoa. Em um momento de distração do bando, a vítima pulou no rio, mas ainda acabu sendo atingida pelos tiros.