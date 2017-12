Homem é morto a golpes de faca após bebedeira em Sena Madureira; suspeito ainda se encontra foragido

Uma bebedeira acabou em morte nesta segunda-feira, dia 25, em Sena Madureira, onde o jovem André Soares Flores, de 24 anos, ficou ferido com uma facada nas costas. Ele sangrou bastante e não resistiu ao ferimento. O crime teria ocorrido após um desentendimento entre a vítima e outro homem, que estava em um bar da cidade.

Como naquele momento a ambulância do hospital estava em outra missão pra Rio Branco, o rapaz foi transportado em um carro particular até o Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, contudo, a equipe médica não pôde fazer nada coisa para reverter seu estado de saúde.

Até a manhã desta terça-feira, dia 26, não se sabia ao certo o que levou ao crime. André morava nas proximidades do bar e era tido como um morador tranquilo, que não gostava de confusão. O agressor não foi identificado pela polícia, que já iniciou as investigação sobre o crime.