Um adolescente de 12 anos matou a tiros o irmão de 6 anos, na tarde desta segunda-feira (25), em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, com uma espingarda que pertencia ao pai. A polícia vai investigar se o disparo foi acidental.

A vítima nem chegou a ser encaminhada ao hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu no local, no bairro Manoel Chel. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, de acordo com o G1.